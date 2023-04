Câmara Municipal de Natal abre concurso com vagas de nível médio e superior

(foto: Elpídio Júnior/Câmara Municipal de Natal)

As vagas de nível médio são para o cargo de técnico legislativo, nas seguintes especialidades: técnico em administração (5 vagas), técnico em eletroeletrônica (1), técnico em eventos (2), técnico em manutenção e suporte em informática (2) e técnico em rede de computadores (2).









O período de inscrições ficará aberto entre 10 de abril a 10 de maio de 2023. As inscrições podem ser feitas no site da Funcern . O valor da taxa de insicrição é de R$ 95 para técnico legislativo e de R$ 105 para o cargo de assistente legislativo.

A seleção é composta por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos - de caráter classificatório. A prova objetiva será composta por 40 questões para ambos os cargos, tendo em comum nos dois cargos 10 de língua portuguesa, 20 de conhecimentos específicos. Para os cargos de nível médio serão cobrados 10 itens de informática, e para o cargo de nível superior serão 10 de lógica.

Os exames objetivos está previsto para ser aplicado em 18 de junho e o resultado final do concurso publicado no dia 28 de agosto de 2023.

A carga horária semanal é 30 horas. Segundo o edital, candidatos empossados deverão desempenhar suas atividades na sede do poder legislativo municipal. Já as oportunidades de nível superior, são para o cargo assistente legislativo, sendo administrador (4 vagas), assistente geral (12), arquivista (1), arquiteto urbanista (1), biblioteconomista (1), contador (3), economista (1), engenheiro civil (1), engenheiro da computação (2), gestor público (3), jornalista (1), graduados em letras (2), pedagogo (1) e pregoeiro (1).



*Estagária sob supervisão de Thays Martins

Foi publicado nesta terça-feira (4/4) o edital de abertura do concurso público da Câmara Municipal de Natal. O certame oferta 46 vagas de nível médio e superior e salários iniciais que variam de R$ 1.916,15 a R$ 2.949,80. O edital de abertura foi publicado no Diário Oficial do Município, confira aqui o documento a partir da página 11.