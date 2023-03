TRT da Bahia divulga resultado de heteroidentificação

(foto: Agência Brasil/Divulgação)

O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-5ª Região) divulgou, nesta sexta-feira (31/3), o resultado da avaliação feita pela comissão de heteroidentificação aos candidatos autodeclarados negros. O documento foi publicado no Diário Oficial da União. A seleção oferece vagas de nível médio e superior em diversas especialidades para formação de cadastro reserva. Os candidatos que não foram reconhecidos pela comissão como negros - cuja declaração tenha resultado de erro, por ocasião de falsa percepção da realidade, não sendo, portanto, revestida de má-fé, segundo edital - ou os que não compareceram perante à comissão de heteroidentificação, continuarão participando do concurso em relação às vagas destinadas à ampla concorrência desde que tenham obtido a pontuação/classificação necessária para tanto e/ou, se for o caso, na lista específica de candidatos com deficiência.Os recursos referentes contra o resultado provisório dos candidatos autodeclarados negros deverão ser interpostos no prazo de dois dias úteis subsequentes à publicação deste edital, ou seja, até 4 de abril, exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas, banca organizadora do certame, de acordo com as instruções constantes na página oficial da seleção.

Do concurso

O edital do concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-BA) foi publicado em 9 de setembro. O certame oferece vagas de nível médio e superior em diversas especialidades.





Compõem o concurso: provas objetivas e discursivas, além de teste aptidão física (somente a carreira de policial judicial). Os aprovados na seleção receberão a remuneração inicial de R$ 12.455,30, para os cargos de analista, e R$ 7.591,37, para os cargos de técnicom acrescidos de benefícios.

*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco