Recife/PE abre concurso para professor; veja detalhes

O período de inscrição já está aberto. Interessados podem se inscrever, por meio do site da banca organizadora , o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O prazo será encerrado em 25 de abril. O valor do taxa de inscrição é de R$ 157,28.As fases do concurso são: prova objetiva (de conhecimento básico e específicos); prova discursiva; prova prática; e avaliação de títulos. As provas objetivas e a prova discursiva terão a duração total de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas em 11 de junho. Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados.