PMDF convoca aprovados em concurso para matrícula no CFP

(foto: PMDF/Divulgação)





De acordo com o documento, os candidatos devem comparecer ao corpo da guarda do Departamento de Educação e Cultura (DEC), situada no Setor Policial, Área Especial, Conjunto 4, Asa Sul, Brasília (DF), a fim de efetuar a entrega da documentação prevista para 3 de abril, às 16h. Confira a lista na página 162!

Concurso

Ao todo, o concurso contou com 50.448 candidatos inscritos. A oferta é de 2 mil vagas, sendo 500 imediatas e 1.500 de cadastro reserva para o cargo de soldado combatente. O salário para soldado de segunda classe é R$ 4.119,22, mais R$ 850 de alimentação, após o curso de formação, o salário passa para R$ 5.245,41, mais R$ 850 de auxílio-alimentação (soldado de primeira classe).





Os candidatos fizeram prova objetiva, redação, teste de aptidão física, exames médicos, psicológicos e investigação de vida pregressa e social. A primeira fase se iniciou em maio de 2018. O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) é a banca organizadora.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou, no Diário Oficial desta segunda-feira (27/3), a convocação de candidatos aprovados no concurso público para soldado, regido pelo edital nº 21/DGP, do dia 24 de janeiro de 2018, para matrícula no curso de formação da corporação.