Prefeitura de Araguari anuncia concurso público para mais de 300 vagas

Vagas são para vários cargos do município de Araguari, no Triângulo Mineiro (foto: Divulgação/Prefeitura de Araguari) A prefeitura de Araguari, no Triângulo Mineiro, lança concurso público para a contratação de 336 profissionais em várias áreas. Os salários podem chegar a mais de R$ 18 mil mensais. A exigência de escolaridade vai do ensino fundamental incompleto a superior.

As inscrições para o concurso público começam no dia 17 de abril e terminam em 17 de maio de 2023. Os interessados podem se inscrever por meio do site do IBGP Concursos , responsável pela organização do processo seletivo. Os valores da inscrição variam de R$ 50 e R$ 120.





Leia também: SES-DF: sai resultado de heteroidentificação para dentistas e enfermeiros As vagas disponíveis no concurso são para as áreas de saúde, educação, assistência social, administração, entre outras. Dentre os cargos oferecidos estão médicos, enfermeiros, professores, psicólogos, assistentes sociais, técnicos em enfermagem e auxiliares de serviços gerais.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Araguari variam de R$ 1.952,80, caso do cargo de coveiro, a R$ 18.238,30, como o cargo de médico generalista. As jornadas de trabalho vão de 20 a 40 horas, dependendo do cargo pretendido.

Além da avaliação com questões objetivas, a depender do cargo, há prova de títulos, avaliação psicológica e teste de aptidão física. A data provável de aplicação do teste é 18 de junho.