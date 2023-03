SES-DF: sai resultado de heteroidentificação para dentistas e enfermeiros

(foto: Ana-Rayssa/Esp.-CB/D.A.-Press)

Consta, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta sexta-feira (24/3), o resultado do processo de heteroidentificação de inscritos nos concursos de cirurgião-dentista e enfermeiro, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).Vale lembrar que houve duas convocações para a referida etapa, sendo a segunda para vagas remanecentes realizada em fevereiro deste ano.