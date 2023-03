PGDF publica resultado da avaliação biopsicossocial do concurso para procuradores

De acordo com o documento, as justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência e/ou contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros estarão à disposição a partir da data provável de 24 de março.





O concurso da PGDF visa contratar 65 procuradores de forma efetiva e imediata. Das vagas, são 32 de ampla concorrência, 13 para pessoas com deficiência, 13 para negros e sete para pessoas de baixa renda.





Para ser nomeado, é necessário ter curso de nível superior completo em direito, além de registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os profissionais contratados terão ganhos iniciais de R$ 22.589,59, além de diversos benefícios. O prazo de validade do concurso será de dois anos.





Após ser suspenso, o edital do certame foi republicado em abril do ano passado, com novo cronograma. Os cadastros da seleção, por exemplo, deveriam ter sido iniciados no dia 4 daquele mês, mas sofreu adiamento, conforme comunicado emitido pelo Cebraspe, banca examinadora. O motivo informado foi em razão da necessidade de adequação do cronograma.