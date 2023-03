PBH abre inscrições para concurso da SMPU com salários de até R$ 9,6 mil

Estão abertas as inscrições para o concurso da Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). São 38 vagas vagas imediatas mais cadastro reserva para o cargo de Fiscal de Controle Urbanístico e Ambiental. Os salários iniciais são de R$ 7,5 mil, podendo chegar a até R$ 9,6 mil, com gratificações e verbas indenizatórias.

As inscrições para o concurso público serão realizadas, exclusivamente pelo site do IBGP , entre as 0h desta segunda-feira (20/3), até às 23h59 da sexta-feira (24/4), considerando o horário de Brasília (DF).

O valor da inscrição é de R$ 120. A solicitação da isenção de taxa pode ser feita entre os dias 20 e 22 de março.

Para se candidatar, é preciso ter curso superior completo em qualquer área, desde que seja reconhecido pelo MEC. São compreendidos cursos nas modalidades tecnólogo, bacharelado e licenciatura. Os classificados atuarão em áreas de atividades de fiscalização integrada.

Das 38 vagas, 26 são para ampla concorrência, oito destinadas para candidatos negros ou pardos e quatro para candidatos com deficiência. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

O concurso público será separado em duas etapas, sendo a primeira com prova objetiva de múltipla escolha, e segunda composta por prova discursiva, ambas com caráter eliminatório e classificatório.

O candidato poderá obter o Edital do concurso e seus respectivos Anexos no Diário Oficial do Município (DOM) e nos sites do IBGP PBH . Além disso, ele pode ser consultado na Gerência de Central de Atendimento (GECEA), situada no endereço: Avenida Augusto de Lima, 30 - 1º andar, Centro, Belo Horizonte. É preciso realizar agendamento por telefone, no número (31) 3246-0000.