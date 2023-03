Concurso do Banco do Brasil registra mais de 1,3 milhão de inscrições

A seleção é composta por provas objetivas e de redação. Ambos os exames serão aplicados em 23 de abril de 2023. Os candidatos terão 5 horas para responder as avaliações.



As provas objetivas serão composta por 70 questões de múltipla escolha, sendo 25 questões de conhecimentos básicos e 45 questões de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório, totalizando 100 pontos. O conteúdo programático pode ser consultado no edital (Anexo III). Já a redação deve ser estruturada na forma de texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo, e valerá 100 pontos. Saiba mais aqui