Concurso da DPE-RS: edital é publicado com oferta de 65 vagas

(foto: Ascom DPE-RS/Divulgação)

As inscrições para o certame estarão abertas no período de 20 de março de 2023 a 01º de maio de 2023. Para efetuar a inscrição, o interessado deverá acessar o site da FGV, banca organizadora da seleção. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00 para o cargo de técnico e R$ 120,00 para analista.





Para o cargo de técnico será realizada prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Já os candidatos ao cargo de analista serão submetidos a prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório — além da prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório. Ambas as avaliações serão aplicadas em 9 de julho de 2023.





O valor dos salários iniciais variam de R$ 4.091,90 a R$ R$ 7.794,11 mil. "A estrutura remuneratória acima está de acordo com a Lei nº 15.942, de 2 de janeiro de 2023. Além disso, há previsão de pagamento de Auxílio-alimentação de R$ 41,00 por dia", informa o edital.





O prazo de validade do concurso será de 2 anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da Defensoria Pública do estado do Rio Grande do Sul.





*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes





A Defensoria Pública do estado do Rio Grande do Sul (DPE-RS) tornou público na última terça-feira (14/3) o edital de abertura do concurso público para cargos de nível médio e superior. Ao todo são ofertadas 65 vagas, além de cadastro reserva, sendo 36 vagas para o cargo de técnico (especialidade administrativa) e 29 vagas para o cargo de analista (área jurídica).