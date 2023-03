Concurso TJDFT: lista de aprovados para analista judiciário é republicada

Aprovados receberão salário inicial que varia entre R$ 7.591,36 (técnico) e R$ 12.455,30 (analista) (foto: Marcia Foizer/Estação Um)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) republicou a lista final de aprovados no concurso público destinado ao cargo de analista judiciário. A listagem foi disponibilizada no Diário Oficial da União , desta terça-feira (15/3).No documento constam os nomes dos candidatos para ampla concorrência, pessoas com deficiência e negros. A lista é separada por cargo, número de inscrição, nome do candidato, nota final, situação e classificação.A retificação sub judice aconteceu em razão das liminares concedidas nas ações judiciais em curso. O TJDFT também afirma que, em razão das alterações, os candidatos classificados a partir das posições seguintes, ora incluídos/retificados, passam a ter sua classificação alterada em uma posição. Em 11 de janeiro deste ano, a lista de aprovados já havia sofrido uma outra retificação.Foram ofertadas 112 oportunidades no concurso do TJDFT, sendo 24 destinadas aos cargos de nível médio e técnico, para o cargo de técnico judiciário, e outras 88 vagas para candidatos de nível superior, para a carreira de analista.Os aprovados receberão salário inicial que varia entre R$ 7.591,36 (técnico) e R$ 12.455,30 (analista). Os nomeados cumprirão jornada de trabalho de 40 horas semanais. As contratações são estatutárias, ou seja, asseguram a estabilidade empregatícia.