Menina de 12 anos sequestrada no Rio é encontrada no Maranhão

Uma menina de 12 anos do Rio de Janeiro, que estava desaparecida há 8 dias, foi encontrada ontem em São Luís (MA) após ser sequestrada por um homem de 25 anos que ela conheceu na internet. O homem encontrou com a garota na saída da escola, em Sepetiba (RJ), a colocou em um carro de aplicativo e viajou mais de 3 mil quilômetros até a capital do Maranhão.

POLÍCIAS CRUZARAM DADOS PARA ENCONTRAR JOVEM

A viagem teria custado cerca de R$ 4 mil, sem contar a passagem de avião que o homem pegou para chegar ao Rio de Janeiro, disse o delegado maranhense Marcone Matos à TV Globo. A Polícia Civil do Maranhão a encontrou trancada em uma quitinete no bairro Vila Luizão, em São Luís. O homem e a garota se conheceram há dois anos pelo TikTok, apontam as informações iniciais. Os crimes cometidos pelo homem serão apurados pelas polícias dos dois estados, mas ele foi preso, informou a Polícia Civil do Maranhão.

A família notificou a polícia sobre o desaparecimento da criança no dia 6 de março depois que ela não voltou da escola. Desde então, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro apurou a possibilidade dela ter ido a um encontro com uma pessoa que conheceu pela internet — o que se confirmou.

Após o cruzamento de dados, a polícia fluminense acionou autoridades maranhenses, e uma equipe da Delegacia de Proteção à Pessoa conseguiu identificar o local do cárcere e resgatar a criança. "Chegamos ao local do possivel cárcere e ela se encontrava trancada numa quitinete no bairro da Divinéia. Ficamos tentando abrir a porta, quando ela abriu a janela e percebemos realmente que ela ficava trancada dentro de casa", disse o delegado Marcone Matos, da Polícia Civil do Maranhão, à TV Globo. O delegado apontou o cometimento de possíveis crimes de sequestro, cárcere privado e estupro.