Concurso da Receita Federal: FGV libera consulta de local de prova

Ambos os exames serão realizados em 19 de março, durante os períodos matutino e vespertino. O turno da manhã será de 8h às 12h30 e o turno da tarde de 15h às 19h30, segundo horário de Brasília.





A prova objetiva será composta por 140 questões de múltipla escolha, valendo 1 ponto cada questão. As questões serão numeradas sequencialmente, contendo 5 alternativas cada e apenas uma resposta correta. Será considerado aprovado o candidato que, cumulativamente:



a) Obtiver 50% de acertos em conhecimentos básicos;

b) Obtiver 50% de acertos em conhecimentos específicos; e

c) Não obter nota igual a 0 em nenhuma das disciplinas.





A prova discursiva para o cargo de auditor-fiscal será constituída de 2 questões discursivas, valendo 30 pontos cada. Para o cargo de analista-tributário, a prova será substituída de 1 questão discursiva, valendo 30 pontos. Somente serão corrigidas as provas dos candidatos que forem aprovados e classificados na prova objetiva no quantitativo de 3 vezes o número de vagas para cada cargo.





São ofertadas 699 oportunidades no total, sendo 230 para auditor e outras 469 para analista. Das vagas ofertadas e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% serão reservadas a pessoas com deficiência (PcD) e 20% serão reservadas aos que concorrerem a cotas para negros.





Os aprovados receberão o salário inicial de R$ 21 mil (auditor) e R$ 11,6 mil (analista). Além das provas, os candidatos também passarão por uma pesquisa de vida pregressa, de caráter eliminatório e pelo curso de formação profissional.