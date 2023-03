Sefaz-MG convoca quase 6 mil candidatos para próxima etapa de certame

(foto: Freepik/Divulgação)

Os aprovados na primeira etapa do concurso público da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (Sefaz-MG) somam 5.844 pessoas, conforme divulgado por meio do resultado definitivo, disponibilizado nesta sexta-feira (10/3) na página oficial do certame.

Confira aqui a lista do nomes dos aprovados!

A próxima etapa da seleção será a aplicação da prova discursiva, realizada em 19 de março, no período das 8h às 12h30.

O certame visa o provimento de 431 vagas para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual (AFRE) em três especialidades sendo elas: Auditoria e Fiscalização (301 vagas), Tributação (40 chances) e Tecnologia da Informação (90 oportunidades). Do total de oportunidades, 10% serão reservadas para candidatos com deficiência.



