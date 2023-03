Empresa abre mais de 100 vagas para carreira de maquinista

Quinze das 111 das vagas são para maquinista de viagem e as demais, operacionais (foto: Divulgação)

A VLI – companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos – está com 111 vagas de trainee abertas para a carreira de maquinista. Dessas, 15 são para maquinista de viagem e as demais para operacional.

Os cargos estão disponíveis em municípios de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão e Distrito Federal. Os selecionados participarão de um processo de formação e podem ser contratados para trabalhar na empresa.

A formação é tanto teórica quanto prática. O programa para trainee operacional terá uma formação teórica de, aproximadamente, 152 horas, além de outras 440 horas de operação assistida. E o de trainee de maquinista de viagem terá uma formação teórica de 226 horas, mais 668 de operação assistida.





“Essa é uma importante porta de entrada na VLI. Valorizamos a diversidade e, aqui, proporcionamos uma jornada de aprendizado. Parte dessas vagas são destinadas exclusivamente a mulheres, negros e pessoas com deficiência (PCDs). Desde o início, mesmo durante a fase de desenvolvimento e capacitação, as pessoas já são contratadas pelo regime celetista e passam a integrar o quadro de empregados da empresa. A expectativa é de que todos já estejam efetivados ainda no primeiro semestre deste ano.”, comentou a supervisora de Atração e Seleção da VLI, Tatiana Crepalde.





Requisitos





Os candidatos precisam ter ensino médio completo, morar na cidade para a qual pretende a vaga ou ter disponibilidade para mudança, bem como ter flexibilidade para trabalhar em regime de escala e turno. Os interessados têm até o dia 17 de março para se inscreverem pela página de carreira da empresa.





Confira os municípios e as vagas disponíveis:





Cidade Estado Número de vagas Aguaí São Paulo 5 Alagoinhas Bahia 2 Araguari Minas Gerais 6 Arcos Minas Gerais 2 Barra Mansa Rio de Janeiro 2 Brasília Distrito Federal 4 Campinas São Paulo 1 Castro Alves Bahia 2 Contagem Minas Gerais 3 Corinto Minas Gerais 1 Divinópolis Minas Gerais 2 Iaçu Bahia 1 Ibiá Minas Gerais 4 Lavras Minas Gerais 1 Licínio de Almeida Bahia 2 Montes Claros Minas Gerais 2 Paulínia São Paulo 12 Pirapora Minas Gerais 2 Pires do Rio Goiás 4 Prudente de Morais Minas Gerais 4 Ribeirão Preto São Paulo 18 Santa Luzia Minas Gerais 4 Santos São Paulo 13 São Luís Maranhã 1 Simões Filho Bahia 1 Uberaba Minas Gerais 12

*Estagiária sob supervisão