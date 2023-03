MPT divulga resultado da prova discursiva do concurso para procurador

(foto: MPT/Reprodução)



O Ministério Público do Trabalho (MPT) divulgou os nomes dos candidatos aprovados na segunda etapa da prova discursiva do 22º concurso público para provimento de cargos de procuradoraes do trabalho. Os nomes foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (7/3). Os candidatos também podem acessar o resultado diretamente no site do órgão

As notas e as provas digitalizadas também estão disponíveis no site do MPT, podendo ser acessadas por meio da senha pessoal do candidato, fornecida no momento da inscrição. O prazo para interpor recurso é de três dias após a publicação do resultado.









edital do 22º concurso para procuradores foi publicado em agosto de 2022, ofertando cinco vagas para lotação nas sedes das Procuradorias Regionais do Trabalho da 10ª Região (Brasília); 15ª Região (Campinas/SP); e na 21ª Região (Natal/RN). Também foram contempladas as Procuradorias do Trabalho nos municípios de Ji-Paraná/RO e Alta Floresta/MT.

Os candidatos ainda passarão pelas etapas de prova prática, marcada para 2 de abril, e prova oral, marcada para acontecer entre o período de 29 de maio a 2 de junho. O resultado final do concurso será divulgado na data provável de 16 de junho deste ano.