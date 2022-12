Divulgado resultado final do concurso da Polícia Militar de Alagoas

(foto: Divulgação/Agência Alagoas)

A Polícia Militar de Alagoas (PM-AL) divulgou o resultado final do concurso da instituição. Os nomes dos aprovados foram publicados na edição desta terça-feira (27/12) do Diário Oficial do Estado (DOE)

Os candidatos agora esperaram a convocação para o curso de formação de oficiais (CFO), para os cargos de oficial; e Curso de Formação de Praças (CFP), para os soldados. As datas do curso ainda não foram divulgadas. Porém, segundo anunciado pelo governo de Alagoas, os cursos começarão em fevereiro.





As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na análise da documentação referente ao desempate de notas estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 3 de janeiro de 2023 no site da banca organizadora, o Cebraspe.



O concurso da PM-AL oferece 1.060 vagas de ensino médio. Para soldado são mil oportunidades e as outras 60 para oficial.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins