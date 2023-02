IFRJ lança concurso público com vagas para nível médio e técnico

(foto: Freepik/Divulgação)

Consta no Diário Oficial da União desta sexta-feira (17/2) o edital de abertura do concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IF-RJ). A seleção oferta 11 vagas em cargos efetivos integrantes da carreira dos técnico-administrativos em educação. A remuneração iniciai varia de R$ 2.446,96 a R$4.180,66 — acrecidos de benefícios.



Há chances para técnico de laboratório (nas especialidades de química e informática), bibliotecário-documentalista, engenheiro (área: mecânica), médico (área: clinica geral) e nutricionista.

As inscrições podem ser efetuadas, no período entre 6 de março e 9 de abril, exclusivamente pela internet, no site do Instituto Selecon. O valor da de inscrição é de R$ 190 (nível superior - Nível E) e R$ 130 (nível médio - Nível D).



O concurso será composto de prova objetiva, avaliação de títulos e etapas comprobatórias. A prova objetiva será realizada em 21 de maio. O exame será composto de 50 questões do tipo múltipla escolha. Já os candidatos que tenham previsão de avaliação de títulos, cargos de nível superior, terão seus títulos analisados, desde que obtenham, cumulativamente, nota mínima para aprovação na prova objetiva, 30 pontos.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins