INSS convoca aprovados para o curso de formação; etapa é inédita

Após o curso, os candidatos serão submetido a prova objetiva composta de 120 itens, para julgamento certo ou errado, e de prova discursiva composta de duas questões discursivas, com máximo de 15 linhas, com o conteúdo ministrado no curso. Ambos os exames serão aplicadas na data provável de 9 de abril de 2023, às 8 horas (horário oficial de Brasília/DF), para todos os candidatos. concurso do INSS abriu 1.000 vagas imediatas além de formação de cadastro reserva no cargo de técnico do seguro social, com salários iniciais de R$ 5.905,79 – composto pelo vencimento básico de R$ 712,61, gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18, gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595, além de auxílio-alimentação, no valor de R$ 458.



O curso de formação em caráter eliminatório e classificatório é inédito na história dos certames do INSS. A etapa será realizada no período entre 6 de março e 5 de abril. O curso será presencial em nove capitais, dentra elas Brasília (DF), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A carga horária e de até 180 horas e, durante este período, o candidato matriculado receberá remuneração relativa à metade do salário do cargo. A matrícula no curso de formação será efetuada, exclusivamente, via Internet, no site do Cebraspe, banca organizadora do certame, no período de 10 horas do dia 15 de fevereiro de 2023 e 16 horas do dia 16 de fevereiro de 2023 (horário oficial de Brasília/DF).

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tornou públicos o resultado final na primeira etapa do concurso público e a convocação para a matrícula no curso de formação , referentes ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de técnico do seguro social. A lista com os nomes dos aprovados está disponível na página oficial do certame.