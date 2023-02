Inscrições para concurso da PMDF estão abertas; são ofertadas 2,1 mil vagas

(foto: PMDF/Divulgação)

O período de inscrições do concurso público para soldados da Polícia Militar do Distrito Federal começa nesta terça-feira (14/2). Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instituto AOCP , até 10 de abril. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85.



O prazo de inscrição estava previsto somente para começar em 7 de março, mas foi adiantado para esta terça. Já o período para solicitação da isenção da taxa de inscrição também está aberto e fica assim até 16 de fevereiro. Essas e outras importantes retificações foram publicadas no Diário Oficial do DF de segunda-feira (13/2).



O certame oferta 2.100 vagas, sendo 700 vagas imediatas e 1.400 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são divididas para homens e mulheres. O valor da remuneração, depois do Curso de Formação de Praças, é de R$ 6.081,28.



São requisitos para admissão ao CFP: Ter, no mínimo, 18 anos até a data da inclusão na PMDF e máxima de 30 anos (não ter completado 31 anos até a data da inscrição no concurso);Ter a altura mínima de 1,65 m para os candidatos do sexo masculino, e 1,60 m para as candidatas do sexo feminino (descalço e descoberto).

A prova objetiva será composta de 80 questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão do exame terá cinco alternativas, sendo que cada questão terá apenas uma alternativa correta. A aplicação da prova está prevista para 21 de maio. A seleção também é composta por: redação, teste de aptidão física, avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa e investigação social e curso de formação.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins