TRT-BA divulga os resultados preliminares das provas objetivas e discursivas

II Concurso Público Nacional Unificado





O candidato somente poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 320 por meio da Guia de Recolhimento da União – GRU emitida pela FGV, gerada ao término do processo de inscrição. Candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção da taxa entre 9 e 27 de janeiro.



Ao todo, são ofertadas 300 vagas para juiz do trabalho substituto distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal. Compõem o certame as seguintes etapas a serem realizadas sucessivamente, na seguinte ordem:

Primeira Etapa – Prova Objetiva Seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Segunda Etapa – Duas Provas Escritas (Discursiva e Prática), de caráter eliminatório e classificatório (será realizada no Distrito Federal)

Terceira Etapa – com as seguintes fases, de caráter eliminatório: a) inscrição definitiva; b) sindicância da vida pregressa e investigação social; c) exame de sanidade física e mental; e d) exame psicotécnico.

Quarta Etapa - Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório; e

Quinta Etapa – Avaliação de títulos, de caráter classificatório; O valor da remuneração inicial é de R$ 32.004,65. O prazo de validade do certame é de dois anos, prorrogável, uma única vez, por igual período, contado da data da publicação da homologação do resultado final.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins