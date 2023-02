Prefeitura de São João de Meriti abre concurso com 271 vagas

(foto: Prefeitura de São João de Meriti/Divulgação)



A Prefeitura de São João de Meriti, localizada no Rio de Janeiro, publicou edital de concurso público para provimento de 271 vagas de nível médio, técnico e superior em diversas carreiras de atuação. Confira a distribuição:

Nível médio/técnico:



Auxiliar administrativo - 9 vagas;

Orientador social - 16 vagas;

Professor III/mediador de aprendizagem: 17 vagas;

Professor II/da creche escolar ao 5º ano do ensino fundamental - 90 vagas.

Nível superior:



Assistente social - 15 vagas;

Orientador educacional - 25 vagas;

Orientador pedagógico - 25 vagas;

Pedagogo social - 2 vagas;

Psicólogo - 22 vagas;

Professor de artes - 3 vagas;

Professor de ciências - 4 vagas;

Professor de geografia - 4 vagas;

Professor de história - 2 vagas;

Professor de educação física - 7 vagas;

Professor de língua inglesa - 2 vagas;

Professor de língua portuguesa - 2 vagas;

Professor de matemática - 8 vagas;

Técnico jurídico - 2 vagas.





Os salários iniciais variam entre R$ 1.320 e R$ 2.424, a depender do cargo escolhido. A carga horária também varia de acordo com a carreira, podendo ser de 40h, 30h, 24h ou 16h. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do site do Instituto de Avaliação Nacional (IAN) até o dia 13 de março.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de orientador, professor, assistente social, pedagogo, psicólogo e técnico jurídico, os inscritos também serão avaliados pelos títulos que possuírem, de caráter apenas classificatório.

Requisitos

O candidato aprovado, classificado e convocado, será investido no cargo, se atendidas todas as exigências mínimas a seguir:





a) ter sido aprovado e classificado no presente concurso;

b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis, e gozo dos direitos;

c) estar em pleno gozo e exercício dos direitos políticos e civis;

d) estar com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) regularizado;

e) ser eleitor e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;

f) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;

g) ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;

h) Não ter sido condenado à pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra condenação incompatível com a função pública;

i) Não ter sido demitido, por justa causa, do serviço público federal, estadual ou municipal;

j) Não ter sofrido sanção impeditiva do exercício de função, emprego ou cargo público;

k) firmar declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de improbidade administrativa ou inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

l) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por avaliação médica oficial;

m) possuir e comprovar, à época da convocação, a escolaridade e os demais requisitos exigidos para o exercício do cargo, em conformidade com o disposto neste edital;

n) apresentar, quando se tratar de profissão regulamentada, à época da convocação, o registro de inscrição no respectivo órgão fiscalizador com a certidão de regularidade profissional;

o) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação de acúmulo ou não de cargo, emprego ou função pública;

p) apresentar, dentro do prazo estipulado, todos os documentos que se fizerem necessários;

q) atender a todas as exigências contidas no edital.