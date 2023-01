Aperam oferece 60 vagas em cursos gratuitos de Aprendizagem Industrial

(foto: A voz da indústria)

Como se inscrever

A Aperam South America informa que dará início, no dia 30 de janeiro, ao processo seletivo do programa Aprendiz Aperam 2023. Para se inscrever nos cursos oferecidos, que são gratuitos, o candidato precisa ter concluído o Ensino Fundamental e ter entre 18 e 21 anos.Com o objetivo de aumentar a diversidade entre os alunos inscritos, pessoas com deficiência poderão se inscrever mesmo se tiverem mais de 21 anos.As inscrições vão até o dia 26 de fevereiro, e as provas serão aplicadas no dia 4 de março, em Timóteo (MG). No total, são 60 vagas em três modalidades de curso, todos na área de Aprendizagem Industrial, ministrados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai): 20 para Manutenção Mecânica Industrial; 20 para Operação de Processos Siderúrgicos; e 20 para Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica."A Aperam acredita que essas formações, além de desenvolverem competências para o negócio, são uma oportunidade de ampliar a diversidade, ajudando no desenvolvimento profissional de pessoas com deficiências, de diferentes raças, gerações e orientações de gênero", afirma o diretor de Gente & Gestão, Comunicação, Responsabilidade Social e Inclusão & Diversidade da empresa, Rodrigo Heronville. "Somos uma empresa que respeita e valoriza as diferenças", acrescenta Heronville.De acordo com ele, os cursos também são uma porta de entrada para os estudantes na Aperam, já que muitos alunos acabam sendo contratados pela empresa.O candidato deverá selecionar, no ato da inscrição, a opção de curso de sua preferência. No entanto, será definido pela Aperam, ao final do processo seletivo, quais os candidatos selecionados serão direcionados para cada curso, de acordo com os perfis. Portanto, a pessoa poderá ser selecionada para curso diferente do desejado e indicado por ela no ato da inscrição.Os estudantes com deficiência deverão informar a sua condição e especificá-la no ato da inscrição via internet, no espaço disponível para conter tal informação na ficha de inscrição. Nos casos em que a pessoa candidata sinalizar a necessidade de receber atendimento especial para a realização da sua prova, ela receberá o contato do representante da Fundação Aperam Acesita, que agendará uma entrevista.A pessoa candidata deverá comparecer à empresa e apresentar laudo com o objetivo de comprovar a sua condição. Segundo a Aperam, o comparecimento tem a finalidade de tomada das providências cabíveis para se promover adequações para a pessoa candidata com deficiência, conforme o previsto no Decreto no 6.949/09.A previsão é que os resultados sejam divulgados no dia 10 de março, às 14h, pela internet. As aulas começam em maio, em data ainda a ser divulgada pela empresa. O endereço para inscrições e mais informações é: https://brasil.aperam.com/pessoas/voce-na-aperam/aprendiz-de-oficio/