CNMP abre inscrições para concurso com salários que chegam a R$ 12,4 mil

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Cebraspe, até 17 de fevereiro. O valor da taxa de inscrições é de R$ 75 para o cargo de analista e R$ 55 para o de técnico.

Compõem o certame: prova objetiva e a prova discursiva (somente para o cargo de analista). Os exames serão aplicadas em 16 de abril de 2023. Candidatos ao cargo de técnico administrativo, na especialidade segurança institucional, serão submetidos também a um teste de aptidão física.



O salário inicial varia de acordo com o cargo, R$ 12.455,30 para analista e R$ 7.591,36 para o cargo de técnico administrativo. Ambos os cargos têm jornada semanal de trabalho de 40 horas O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério do CNMP.

O período de inscrições do concurso público do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) já está aberto. São ofertadas nove vagas, além de formação de cadastro reserva e os salários chegam a R$ 12,4 mil.As oportunidades são para os cargos de analista e técnico do CNMP, funções de nível superior e médio. Do total de oportunidades, três são destinadas para o cargo de analista (as vagas são distribuídas nas especialidades direito; gestão pública; e desenvolvimento de sistemas, uma vaga cada). Já para o cargo de técnico do CNMP, são ofertadas seis vagas, destinadas à especialidade administração.