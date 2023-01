Secretaria de Educação do DF altera cronograma do concurso; confira

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Consta na edição desta segunda-feira (30/1) do Diário Oficial do Distrito Federal a retificação dos itens 23 a 34 do Anexo I, referente ao cronograma do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação da Secretaria de Educação do DF (SEEDF) De acordo com o documento, o resultado final e homologação do certame será divulgado em 28 de março deste ano. Confira aqui todas as novas datas, a partir da página 101.São ofertadas 4.254 vagas para diversos cargos de nível superior. O prazo de validade do certame é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da SEEDF.Organizado pelo Instituto Quadrix, o certame registrou 93.501 mil inscrições, sendo 89 candidatos com deficiência auditiva. Os aprovados receberão salário inicial entre R$ 4.076,99 e R$ 5.497,13.Cabe destacar também, que já foram divulgados os resultados preliminares da prova discursiva e os definitivos da prova objetiva aos cargos de gestor e professor.*Estagiária sob supervisão de Thays Martins