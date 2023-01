Iases republica edital com a oferta de 400 vagas e iniciais de R$ 3 mil

(foto: Governo do ES/Divulgação)



Foi republicado o edital do concurso do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) . O certame havia sido suspenso em outubro de 2022, em atendimento a uma ação civil pública. São ofertadas 400 oportunidades destinadas ao cargo de agente socioeducativo.

A seleção será composta pelas seguintes fases:

Prova objetiva e de redação - caráter eliminatório e classificatório;

Teste de avaliação física - caráter eliminatório;

Teste de avaliação psicológica - caráter eliminatório;

Investigação social e sindicância de vida pregressa do candidato - caráter eliminatório;

Curso básico de formação profissional - caráter eliminatório.

Os aprovados no concurso serão remunerados com o valor inicial de R$ 3.167,04, para uma jornada de trabalho de 40h semanais. Além do salário, os candidatos receberão o auxílio alimentação de R$ 300.





Para tomar posse do cargo, é necessário diploma de nível médio reconhecido pelo Ministério da Educação; carteira nacional de habilitação (CNH) categoria "B"; ter nacionalidade brasileira; possuir 18 anos completos na data da posse.





As oportunidades ofertadas são divididas entre as regiões Metropolitana (300 vagas), Sul (50 vagas) e Norte (50 vagas). Desse quantitativo, 100 são para mulheres e 300 para homens.





As inscrições serão abertas no dia 24 de janeiro, e estarão disponíveis até o dia 26 de fevereiro. Para se inscrever, será necessário acessar o site do Instituto IDCAP , banca organizadora.

Concurso suspenso

Em outubro de 2022, uma liminar foi concedida pela justiça, após o Ministério Público do Espírito Santo entrar com um pedido de suspensão do certame devido a suspeitas de irregulares acerca da contratação da banca organizadora.





A juíza que proferiu a decisão considerou a dispensa de licitação como irregular. A justificativa é de que o processo de contratação da banca não havia passado por análise e nem precisou de parecer da Procuradoria Geral, além da empresa contratada não atender os requisitos previstos em lei.