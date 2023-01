PGE do Espírito Santo abre concurso para procurador com iniciais de R$ 22 mil

(foto: Freepik/Reprodução)



A Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo (PGE-ES) abriu novo concurso público para provimento de oito vagas destinadas ao cargo de procurador. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 7 de fevereiro pelo site do Cebraspe.

O certame também oferece vagas para formação de cadastro de reserva. Os aprovados receberão o salário inicial no valor de R$ 22.016,07.





Para tomar posse do cargo, os interessados devem possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de ensino superior em direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e inscrição definitiva na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).





A seleção será composta pelas fases de: prova objetiva e prova escrita, previstas para serem aplicadas no dia 26 de março; prova oral, prevista para 21 de maio; investigação social; exames de saúde física e mental; além de avaliação de títulos. Todas as etapas do certame serão realizadas na cidade de Vitória.

Concurso PGE-ES