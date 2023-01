Concurso Banrisul: Retificação aumenta locais de prova

(foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Segundo o documento, foram acrescentados novos locais de aplicação da prova objetiva que está prevista para 22 de janeiro de 2023. Agora, inscritos que optaram pelo polo de Novo Hamburgo poderão realizar o exame em: Canoas, Lajeado, Santa Rosa ou em São Leopoldo.

Além disso, o período recursal referentes às questões e aos gabaritos das provas passa a ser entre os dias 23 a 27 de janeiro.





Também foi incluído o subitem 7.1.1.1, com a seguinte redação: “A correção das provas é feita por meio de leitura ótica e sistema de processamento de dados.”



O certame registrou mais de 100 mil inscritos para 824 vagas. A remuneração inicial ofertada é de R$ 2.664,93 acrescidos de benefícios para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

O presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), Claudio Coutinho, tornou público a retificação do edital do concurso para o provimento de vagas para o cargo de escriturário. O documento está disponível no site da banca organizadora, a Cesgranrio.