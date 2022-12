Concurso para auditores de atividades urbanas do DF oferta mais de 700 vagas

(foto: Freepik/Reprodução) Atenção, concurseiro! Estão abertas as inscrições do concurso público para auditores de atividades urbanas do Distrito Federal. O certame oferta 770 vagas de preenchimento imediato e formação de cadastro reserva nos cargos de auditor de atividades urbanas e auditor fiscal de atividades urbanas. As oportunidades foram divididas da seguinte forma.

Auditor de atividades urbanas:





Área de especialização: Vigilância Sanitária

Vagas imediatas: 74

Formação de cadastro reserva: 156

Total: 230





Auditor fiscal de atividades urbanas:





Áreas de especialização: obras, edificações e urbanismo; atividades econômicas e urbanas; transporte; e controle ambiental

Vagas imediatas: 40

Formação de cadastro reserva: 500

Total: 540





Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prova discursiva e curso de formação. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 26 de fevereiro de 2023, no turno da tarde, com a duração de 4 horas e 30 minutos.









Os interessados poderão se inscrever até o dia 31 de janeiro, por meio do site do Instituto Iades, banca examinadora. O valor da taxa é de R$ 265.