Concurso CGM RJ: edital é publicado; salário chega a R$ 12,5 mil

Consta no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, na página 62, o edital de abertura do concurso público da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro. A seleção visa o provimento em cargos de nível superior (contador e técnico de controle interno). Ao todo são ofertadas 41 vagas, bem como à constituição de cadastro de reserva.O ganho inicial dos dois cargos é de R$ 12.542,45. A remuneração é composta além do vencimento básico de R$ 1.833,63 de gratificação de controle interno (Lei nº 4015/05) de R$ 6.763,47 e gratificação de controle interno, referente a Lei nº 6064/16, no valor de R$ 3.945,35.

Os interessados devem se inscrever no período entre 9 de janeiro a 9 de fevereiro, por meio do site da FGV, banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrições é de R$ 150.



Para o cargo de contador, o concurso será realizado em duas etapas, conforme descrito a seguir: a primeira etapa: prova objetiva composta por questões de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório e a segunda prova de títulos, de caráter classificatório.