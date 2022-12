Edital do concurso da UFRRJ com vagas para nível superior é lançado

(foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) tornou público o edital de abertura do novo concurso público do órgão. O certame oferta cinco vagas, sendo uma para auditor e analista de tecnologia da informação, além de três oportunidades para bibliotecário. O edital foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28/12).



Segundo o documento, as oportunidades destinam-se às unidades administrativas e acadêmicas da UFRRJ localizadas no câmpus Seropédica, Nova Iguaçu, Três Rios e Campos dos Goytacazes, e sua distribuição fica a critério da administração central da UFRRJ.



Os interessados poderão se inscrever por meio do portal da própria universidade no período de 2 a 31 de janeiro 2023. O valor da taxa de inscrição será de R$ 125.



"A seleção para os cargos de Nível Superior compreenderá em aplicação de Prova Escrita Objetiva que terá caráter eliminatório e classificatório", assegura o documento. Para todos os cargos serão aplicadas provas objetivas composta pelas seguintes disciplinas:

Língua portuguesa: 15

Informática: cinco (para os cargos de auditor e bibliotecário)

Inglês: cinco (somente para o cargo de analista de tecnologia)

Legislação: 10

Conhecimentos específicos: 30

A prova escrita será realizada na data prevista de 16 de abril de 2023, no horário das 13h às 17h (horário de Brasília). Todas as informações e/ou alterações estarão dispostas no cronograma do concurso.

O valor do salário inicial de R$ 4.180,66, acrescidos por auxílio-alimentação (R$ 458), auxílio pré-escolar (R$ 321), além de auxílio tranposte e saúde e incentivo a qualificação sobre o salário que varia mediante a titulação apresentada: