INSS divulga resultado final das provas objetivas da GEX de Guarulhos

(foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)





Leia também: Divulgado resultado final do concurso da PM-AL, confira As justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, somente para os candidatos que optaram por concorrer às vagas da Gerência Executiva (GEX) Guarulhos, estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 6 de janeiro de 2023, no site do Cebraspe.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou nesta quarta-feira (28/12) o resultado final das provas objetivas para os candidatos que optaram por concorrer às vagas da Gerência Executiva (GEX) Guarulhos. O documento consta no Diário Oficial na União e no site do Cebraspe , banca organizadora do certame.A lista com o nomes dos candidatos segue a seguinte ordem: cargo/Gerência Executiva do INSS, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva de conhecimentos básicos, número de acertos na prova objetiva de conhecimentos básicos, nota final na prova objetiva de conhecimentos específicos, número de acertos na prova objetiva de conhecimentos específicos e nota final nas provas objetivas.

Além do resultado final das provas objetivas, consta no documento a convocação para as fases comprobatórias da seleção (avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas à pessoa com deficiência e a avaliação de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros).

Sobre o concurso

Segundo a banca, foram registradas 1.023.494 inscrições para as 1 mil vagas imediatas ofertadas para o cargo de técnico do seguro social. O índice de inscritos no certame representa uma pequena queda se comparado com o concurso de 2015, quando a banca registrou 1.043.807 de inscrições.

A seleção oferta o salário de até R$ 5.905,79, composto pelo vencimento básico de R$ 712,61, gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18, gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595, além de auxílio-alimentação, no valor de R$ 458.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins