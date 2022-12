Gabaritos preliminares do concurso do Detran-AP estão disponíveis; confira!

(foto: Detran-AP/Divulgação)



Estão disponíveis os gabaritos provisórios das provas do concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) . Os documentos estão disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca examinadora.





No último domingo (11/12), os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas , compostas por questões de conhecimentos gerais e específicos. Os candidatos de nível superior também fizeram a prova discursiva.

De acordo com o cronograma, os resultados provisórios devem ser publicados no dia 31 de janeiro. Aqueles que desejarem interpor recursos possuem o prazo de 13 e 14 de dezembro.





O concurso do Detran-AP está com a oferta de 66 vagas imediatas e outras 470 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são de nível médio e superior, para diversos cargos. Os aprovados receberão o salário inicial entre R$ 3.048,23 a 6.830,76.