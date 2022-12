MPF disponibiliza o gabarito oficial preliminar da prova objetiva

(foto: MPF/Reprodução)



Além do gabarito, foi divulgado também o quadro das marcações e a imagem da folha de respostas dos candidatos. Os candidatos inscritos realizaram, em todas as capitais brasileiras, as provas em 27 de novembro deste ano. Em Brasília, os exames foram aplicados no Instituto Federal de Brasília (IFB) – Câmpus Brasília.



O órgão está ofertando 13 oportunidades de preenchimento imediato. A remuneração inicial é de R$ 33.689,11. Além das provas objetivas, o certame também será composto por:

Prova subjetivas

Inscrição definitiva

Prova orais

Prova de títulos

A publicação do edital de homologação do resultado final está prevista para agosto. O prazo de eficácia do concurso, para efeito de nomeação, será de dois anos, contados da publicação do ato homologatório, prorrogável uma vez pelo mesmo período.

Leia mais: Edital do concurso TRT-GO é retificado; confira as alterações

Concurso Senado: resultado preliminar das provas objetivas é divulgado

Vagas da semana! Confira mais de 2 mil oportunidades em concursos com inscrições abertas

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins