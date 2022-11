Concurso PC-GO registra mais de 120 mil inscrições

Esta seleção será dividida em seis etapas, iniciando com as provas objetiva e discursiva. A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha, distribuídas por áreas de conhecimento, variando de acordo com o cargo. Cada item desta etapa terá 5 alternativas, sendo que cada questão terá apenas uma alternativa correta.





Já a prova discursiva consistirá em uma única questão e a resposta deverá conter, no mínimo, 20 linhas, e no máximo, 40 linhas, exceto para o cargo de delegado, que o exame será composta por 16 questões divididas em dois grupos de disciplinas. Ambas as provas estão previstas para os seguintes dias:

Delegado de polícia substituto: 4 de dezembro

Papiloscopista policial: 8 de dezembro

Agente de Polícia: 11 de dezembro

Escrivão de polícia: 15 de dezembro

Os candidatos também serão submetidos a avaliação de aptidão física, avaliação médica, avaliação psicológica, avaliação da vida pregressa e investigação social. Posteriormente, os candidatos terão que participar do curso de formação, cuja a carga horária também varia de acordo com a função.