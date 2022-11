Concurso INSS: locais de aplicação das provas objetivas são disponibilizados

A prova objetiva terá itens sobre conhecimentos básicos com as disciplinas de língua portuguesa, ética no serviço público, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de informática e raciocínio lógico-matemático. Além de conhecimentos específicos para temas relacionados a benefícios previdenciários e legislação previdenciária. Para ser aprovado nesta etapa, o candidato deverá obter nota superior ou igual a:

10 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos;

21 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos;

36 pontos no conjunto das provas objetivas.

"O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início dessas, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original", orienta a banca organizadora, o Cebraspe