Inscrições abertas! Concurso da SEC-BA oferta mais de 2 mil vagas

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC-BA) divulgou dois editais de novo processo seletivo. A seleção oferta 2.115 vagas temporárias destinadas para professores em três especialidades e mediadores. O total de oportunidades é destribuída da seguinte maneira: as vagas para professor somam 1.800 no qual 1.119 são para área da educação básica, 626 a educação profissional e 55 para educação indígena; para o posto de mediador são ofertadas 315 chances.

Confira aqui os editais

As inscrições para este Processo Seletivo Simplificado serão realizadas pela Internet, no site do IBFC, banca organizadora do certame. O período de inscrições já está aberto e será encerrado em 4 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70 para mediador, de R$ 100 para professor da educação básica e professor da educação profissional e R$ 80 para professor da educação indígena.



A isenção da taxa de inscrição pode ser solicitada por candidatos que sejam membros de famílias de baixa renda e inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico). O prazo para enviar a documentação comprobatória das condições será encerrado em 16 de novembro, a documentação deve ser enviada pelo portal do IBFC.



A prova objetiva será aplicada para todos os cargos. A função de professor da educação profissional terá também prova de títulos. O exame terá caráter eliminatório e classificatório e será constituído de diferentes quantitativo de questões, a depender do cargo. Os itens serão de múltipla escolha. A aplicação da prova está marcada para 22 de janeiro.



O salário ofertado para o cargo de entre mediador R$ 1.029,52. A remuneração oferecida para professor varia de acordo com a especialidade, sendo R$ 1.204,92 para educação indígena, e R$ 2.525,22 para professor educação básica e profissional.



