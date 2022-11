Concurso Seap-RJ: edital de abertura é publicado com oferta de 82 vagas

(foto: FREEPIK/REPRODUÇÃO)

Assistente social (37 vagas)

Enfermeiro (10 vagas)

Farmacêutico (2 vagas)

Médico clínico (4 vagas)

Médico psiquiatra (7 vagas)

Nutricionista (2 vagas)

Psicólogo (20 vagas)



A seleção será contituída de uma única etapa, com a realização de prova objetiva. O exame contará com 40 questões de múltipla escolha. A pontuação máxima é de 100 pontos. A aplicação está marcada para 11 de dezembro.



O resultado da seleção está previsto para ser divulgado em 21 de dezembro. Aprovados terão que cumprir carga horária de 24 horas semanais. O valor da remuneração varia de acordo com o posto e pode chegar a R$ 8.823,31. O contrato terá validade de dois anos.

Para realizar a inscrição, é preciso acessar, exclusivamente, o site da Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (COSEAC), banca organizadora da seleção. O período de inscrições ficará aberto entre 16 de novembro até 1º de dezembro de 2022. A taxa de inscrição é no valor de R$ 100.



A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (Seap/RJ) tornou publico o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 82 profissionais de categoria funcional de nível superior. As vagas oferecidas são destisnadas para os seguintes cargos: