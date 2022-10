Edital do concurso do Ministério Público de MG é retificado

(foto: MPMG/Divulgação)



O certame ofertou 100 vagas para o cargo de promotor de justiça substituto, sendo 70 vagas para ampla concorrência, 10 oportunidades são destinadas para candidatos com deficiência e 20 para candidatos negros. A remuneração inicial chega a R$ 30.404,42. O edital do concurso público do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) foi retificado. As alterações no documento são referentes aos requisitos exigidos em diversos cargos, além de mudanças no conteúdo programático e nas atribuições. Clique aqui e confira. O certame ofertou 100 vagas para o cargo de promotor de justiça substituto, sendo 70 vagas para ampla concorrência, 10 oportunidades são destinadas para candidatos com deficiência e 20 para candidatos negros. A remuneração inicial chega a R$ 30.404,42.

São requisitos do candidato para ingresso nesta carreira ter curso de bacharelado em direito, ter, até o término do prazo para a inscrição definitiva, no mínimo, três anos de prática de atividade jurídica exercida após a conclusão do curso de bacharelado, entre outros.



O certame foi composto por cinco etapas, sendo elas:



1ª etapa – Prova preambular, de caráter eliminatório e classificatório;

2ª etapa – Provas especializadas, de caráter eliminatório e classificatório;

3ª etapa – Exame psicotécnico e exames de higidez física e mental, de caráter subsidiário;

4ª etapa – Provas orais, de caráter eliminatório e classificatório;