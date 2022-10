Sine oferece 281 vagas de emprego na Grande BH com salário de até R$ 7.500

Por Leonardo Godim





O Sistema Nacional de Emprego (Sine) está com 281 vagas de emprego disponíveis na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As opções vão da oportunidade de primeiro emprego a vagas que exigem experiência, formação técnica ou superior. Os salários variam entre R$ 1.212 e R$ 7.500.









Existem postos no Barreiro, Venda Nova e o BH Resolve, no Centro. Para atendimento no Sine BH Resolve, na rua dos Caetés, é necessário fazer o agendamento no site da prefeitura

Primeiro emprego

Das 281 vagas de emprego, 33 são para pessoas sem experiência profissional. Vinte são de atendente de lanchonete, 5 de montador de estruturas metálicas, 5 de servente de obras, 1 de auxiliar técnico eletrônico e 1 de operador de caixa, além de 1 vaga de estágio em administração.





As vagas de montador, auxiliar técnico e servente não exigem ensino fundamental completo. Já dez das vagas de atendente, no Barro Preto, aceitam trabalhadores com ensino médio incompleto. Os salários vão de R$ 1.212 a R$ 1.356,47.

Com experiência

A maioria, 204 vagas, são para trabalhadores que já têm experiência em áreas como auxiliar de cozinha, cozinheiro, pedreiro, vendedor, atendente, entre outras. É necessário ter 6 meses de experiência comprovada, com exceção de duas vagas, que pedem apenas 3 meses.





Os salários variam em torno de R$ 1.500, com exceção dos que exigem curso técnico, superior ou vinculados à indústria. Uma vaga, por exemplo, para mecânico de manutenção de máquina industrial no bairro Castanheira oferece salário inicial de R$ 2.500 e exige apenas o ensino médio completo.





O salário mais alto da lista, de R$ 7.500, é para uma vaga de engenheiro de minas, que exige superior completo e experiência na área.

PCD

Existem 44 vagas exclusivas e 114 que aceitam pessoas com deficiência. As vagas exclusivas que pedem experiência na área são 34, sendo 10 para auxiliar administrativo e 20 para porteiro.





Outras 10 não dependem de experiência prévia, com 7 vagas para auxiliar de limpeza e 3 para servente de obras em Contagem.