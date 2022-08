Emprego em BH: 217 vagas no Sine

Estão disponíveis vagas para Auxiliar administrativo, Coordenador de Contabilidade, Mecânico de Automóvel, dentre outras (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Na manhã desta terça-feira (16/8), 217 vagas de trabalho foram publicadas no Sistema Nacional de Empregos (Sine) de Belo Horizonte. As oportunidades são destinadas a profissionais com e sem experiência, além de uma modalidade exclusiva para pessoas com deficiência (PCDs).Entre as vagas abertas, estão disponíveis os cargos de Auxiliar administrativo, Coordenador de Contabilidade, Mecânico de Automóvel, dentre outras. A ocupação com o maior número de vagas em aberto é a de Operador de Telemarketing, com 30 disponíveis na Região do Barreiro.