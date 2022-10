PGDF publica resultado da análise da documentação dos candidatos hipossuficientes

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (14/10) o resultado final da análise da documentação dos candidatos para concorrer na condição de hipossuficientes no concurso da Procuradoria-Geral do DF.





O órgão também divulgou a listagem dos candidatos convocados para as provas discursivas e o resultado provisório do exame. Os nomes estão disponíveis em ordem alfabética a partir da página 69 do DODF

O concurso da PGDF ofertou 65 chances para o cargo de Procurador do Distrito Federal Categoria I, além da formação de cadastro de reserva. Do quantitativo de vagas, 32 foram para ampla concorrência, 13 para pessoas com deficiência, 13 para negros e 7 para pessoas de baixa renda.





Para tomar posse do cargo é necessário possuir curso de nível superior completo em direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os aprovados terão ganhos iniciais de R$ 22.589,59, além de diversos benefícios.