Concurso ALMG: inscrições são prorrogadas até 30 de outubro

Para efetivar a participação, é necessário fazer o pagamento da taxa, no valor de R$ 96,00 para nível médio e R$ 182 para nível superior. Com a mudança no cronograma, as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de outubro.





A Assembleia está ofertando 200 vagas de nível médio e superior em diversos cargos e especialidades. A remuneração ofertada chega a R$ 10.091,58, além de benefícios, para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.





Os candidatos serão avaliados através de prova objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os exames estão previstos para serem aplicados nos dias 29 de janeiro de 2023 e 5 de fevereiro de 2023, a depender do cargo escolhido.





Poderão requerer condições especial para a realização das provas aqueles que se enquadrarem nas seguintes situações:

Candidatas lactantes;

Pessoas com deficiência;

Pessoas com algum tipo de limitação permanente ou temporária.

A validade do concurso é de dois anos, contados da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, a critério da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.