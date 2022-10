Concurso PGE-SC: edital é retificado; veja o que foi alterado

Podem pedir a isenção da taxa de inscrição para os candidatos doadores de sangue e de medula, para os candidatos cuja renda mensal não ultrapasse dois salários-mínimos, cuja renda mensal não ultrapasse dois salários-mínimos, e para os candidatos convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral a participar do pleito eleitoral e jurados que atuaram no Tribunal do Júri.