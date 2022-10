PGDF: Resultado da análise de documentos de hipossuficientes está disponível

DIVULGAÇÃO/PGDF (foto: DIVULGAÇÃO/PGDF)

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta segunda-feira (3/10), a listagem dos candidatos considerados aptos para concorrer na condição de hipossuficientes no concurso público da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) O resultado provisório foi definido após a análise de documentação dos candidatos que concorrem às vagas. A relação está disponível na página 104 do DODF , na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.