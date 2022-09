Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás retoma concurso público

Prefeitura de Alto Paraíso/Divulgação (foto: Prefeitura de Alto Paraíso/Divulgação)



Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás retomou o concurso público para provimento de 124 vagas e formação de cadastro reserva para cargos de nível fundamental completo e incompleto, nível médio, técnico e superior.





O certame havia sido adiado em maio deste ano, em razão das medidas de combate e controle do coronavírus, com o objetivo de evitar aglomerações públicas, respeitando os candidatos inscritos.





Com a retomada da seleção, o Instituto Quadrix , banca organizadora, divulgou a retificação do edital e um novo cronograma do concurso. As mudanças alteram as datas previstas de aplicação das provas, período de inscrição, e demais dias importantes do certame.

Vagas ofertadas

As oportunidades oferecidas são pra lotação do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal da Rede de Proteção Social, Habitação e Projetos Especiais, Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, Secretaria Municipal de Educação e Procuradoria Jurídica do Município. Confira as especialidades:





Secretaria Municipal da Rede de Proteção Social:





Orientador Social - 2 vagas

Assistente Social - 4 vagas

Psicólogo - 4 vagas





Secretaria Municipal de Administração e Finanças:





Agente de Serviços de Higiene e Alimentação - 9 vagas

Agente de Vigilância - 4 vagas

Agente Administrativo - 14 vagas

Motorista - 8 vagas

Recepcionista - 4 vagas

Fiscal de Tributos Municipais - 4 vagas

Técnico de Segurança do Trabalho - 1 vaga





Secretaria Municipal de Educação:





Secretário Escolar - 5 vagas

Monitor de Creche - 8 vagas

Nutricionista - 1 vaga

Professor de Educação Física - 1 vaga

Professor Pedagogo - 10 vagas

Psicopedagogo - 1 vaga





Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura Sustentável:





Fiscal Ambiental - 1 vaga

Analista Ambiental - 1 vaga





Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento:





Fiscal de Vigilância Sanitária - 2 vagas

Técnico de Gesso - 1 vaga

Técnico de Raio-X - 1 vaga

Técnico em Enfermagem - 3 vagas

Técnico em Saúde Bucal - 1 vaga

Biomédico - 1 vaga

Enfermeiro - 3 vagas

Farmacêutico - 1 vaga

Fisioterapeuta - 2 vagas

Médico - 3 vagas

Médico Veterinário - 1 vaga

Nutricionista em Saúde - 1 vaga

Odontólogo - 1 vaga

Psicólogo em Saúde - 1 vaga





Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos:





Borracheiro/Soldador - 1 vaga

Gari - 5 vagas

Mecânico/Eletricista de Autos - 2 vagas

Operador de Motoniveladora - 1 vaga

Operador de Pá Carregadeira - 1 vaga

Operador de Retroescavadeira - 1 vaga

Eletricista - 2 vagas

Fiscal de Obras e Posturas - 2 vagas

Operador de Máquinas Leves - 2 vagas





Procuradoria Jurídica do Município:





Procurador do Município - 1 vaga



Os requisitos para investidura no cargo variam de acordo com a especialidade escolhida. A remuneração inicial vai de R$ 1.212,00 até R$ 4.877,85. A carga horária semanal trabalhada também varia de acordo com a carreira, podendo ser de 30h ou 40h.