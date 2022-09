Concurso TRT-MT: índice de presença registra 69,34% dos inscritos

(foto: Agência Brasília/Divulgação)

O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (MT) divulgou que o índice de presença do concurso realizado no dia 11 de setembro foi de 69,34% dos inscritos. Ao todo, compareceram 15.413 dos 22.227 cadastrados no certame, segundo nota

Os exames foram aplicados nos turnos matutinos (para técnico judiciário) e vespertino (analista judiciário), e estiveram presentes, respectivamente, 7.198 e 8.215 inscritos. Cabe destacar que a seleção oferta duas vagas, além de formação de cadastro reserva.



Cabe ressaltar, que as chances imediatas são para Área Apoio Especializado Especialidade Tecnologia da Informação em ambos os cargos. Ademais são oferecidas outras 17 especialidades para cadastro reserva.

Aprovados receberão salários mensais no valor de R$12.455,30 para o cargo de analista judiciário (podendo chegar a R$14.271,70 para a especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal) e R$ 7.591,37para a função de técnico judiciário.

Já estão disponíveis, no site da banca organizadora, a FCC, os gabaritos das provas objetivas. Confira aqui o documento. Interessados em interpor recurso podem interpor por meio deste endereço eletrônico.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori