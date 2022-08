PGE-SC lança edital de concurso para procurador; salários de até R$ 31 mil

(foto: DIvulgação/PGE-SC)

Para se inscrever o interessado dece possuir nacionalidade brasileira; ser bacharel em Direito por faculdade oficial ou reconhecida; estar em pleno gozo dos direitos políticos; estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino; e ter bons antecedentes.

O período de inscrições ficará aberto no período entre 05 de setembro e 04 de outubro. As inscrições podem ser feitas através do site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas. O valor da taxa de inscrições cobrado é de R$ 319,15.

São etapas deste concurso:

Prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Primeira prova prática, consistente de composição jurídica e/ou questões jurídicas das matérias de Direito Constitucional e/ou Administrativo, bem como as disciplinas correspondentes de Direito Processual e de Direito Processual Civil, de caráter eliminatório e classificatório;

Segunda prova prática, consistente de composição jurídica e/ou questões jurídicas das matérias de Direito Civil e/ou Tributário e/ou Financeiro, bem como as disciplinas correspondentes de Direito Processual e de Direito Processual Civil, de caráter eliminatório e classificatório;

Inscrição definitiva, de caráter eliminatório;

Prova oral, dividida em prova de sustentação oral e prova de conhecimentos jurídicos, de caráter eliminatório e classificatório e

Prova de títulos, de caráter classificatório.

A prova objetiva será composta por 100 questões de mútiplas escolhas. A aplicação está prevista para 4 de dezembro de 2022. A priori, serão classicados para a segunda etapa o candidato que tiverem as maiores notas no exame até o total de 20% do número de candidatos que tenham realizado a prova.

