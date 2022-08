PGDF divulga resultado da prova objetiva e convoca para próxima etapa

O resultado é referente ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Procurador do Distrito Federal . O órgão prevê a contratação de 65 procuradores de forma efetiva e imediata.

Do quantitativo total de vagas, 32 são para ampla concorrência, 13 para pessoas com deficiência, 13 para negros e as 7 restantes são destinadas a pessoas de baixa renda. Os exames foram aplicados em julho, e os aprovados receberão a remuneração inicial de R$ 22.589,59, além dos benefícios.









Segundo o Cebraspe , banca organizadora do certame, o concurso teve uma concorrência de 106,22 por candidato, tendo o total de 6.904 inscrições. O processo havia sido adiado devido a necessidade de adequação do cronograma.

Além da prova objetiva, o concurso também é composto também por provas discursivas, provas orais e avaliação de títulos.