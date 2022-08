Inscrições abertas! Secretaria de Educação de Goiás oferece mais de 5.000 vagas

(foto: Divulgação)

A seleção tem como requesito possuir diploma de graduação, de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura Plena na área que o candidato deseja concorrer.

O certame será constituído por prova objetiva, prova discursiva, perícia médica para candidatos que se declararam com deficiência, além de avaliação de títulos. As provas objetivas serão compostas por 80 questões de Conhecimentos Gerais e Específicos, sendo 40 itens cada um. A aplicação das provas estão previstas para o dia 25 de setembro em diversas cidades, dentre elas as capitais Brasília/DF e Goiania/GO.

Os convocados serão nomeados entre 2023 a 2026. Em todos os anos serão nomeados nos meses de abril, maio e setembro. O quantitativo de aprovados nomeados em cada mês varia entre 315 e 316.

Do cargo

Segundo o edital o professor nível III será responsável por:

Participar de todo o processo ensino-aprendizagem, em ação integrada escola-comunidade;

Elaborar planos curriculares e de ensino; ministrar aulas na educação básica;

Elaborar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos de que necessite a unidade escolar ou sistema de ensino estadual;

Inteirar-se da proposta político-pedagógica do sistema estadual de ensino e interagir-se com as suas políticas educacionais;

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

Zelar pela aprendizagem dos alunos;

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;

Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à Avaliação e ao desenvolvimento profissional;

Colaborar com as atividadesde articulação da escola com as famílias e a comunidade; e

Participar de capacitações obrigatórias.

Aprovados receberão um subsídio mensal de R$ 1.971,69, para carga horária de 20 horas semanais, R$ 2.957,53 para professores que cumprirem 30 horas semanais e R$ 3.943,37 para os profissionais que cumprirem uma jornada semanal de 40 horas. Além do vencimento base será ascrecidos auxílio-alimentação no valor de R$ 500,00 e e auxílio aprimoramento continuado.